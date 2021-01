Portrait de la neuchâteloise – Tremble, Dubaï, Tomi Tomek a ressorti ses griffes L’infatigable présidente de la Fondation SOS Chats vient d’écrire à la ville de Dubaï pour dénoncer l’extermination des chats abandonnés menée dans l’optique de l’exposition universelle prévue fin 2021. Il n’est pas sûr qu’elle échoue. Christophe Passer

Tomi Tomek vit entourée de ses chats à Noiraigue où elle a son refuge David Marchon

On évoque David Bowie et Lou Reed. Parce que Tomi Tomek, 68 ans, sourit en se souvenant de Berlin: «J’y étais quand le Mur a été construit. Ensuite, nous étions de tous les mouvements alternatifs.» Elle n’y a plus mis les pieds depuis 1984, mais parfois, quand elle entend «Caroline Says» ou «Heroes», elle songe que cette musique parle à ceux qui l’écoutent aujourd’hui.

De la révolte, de la colère, mais aussi du cœur et l’envie de renverser la table. C’est à Berlin que Helga Tomek, dite «Tomi», prénom de sa grand-mère roumaine choisi parce que cela sonnait mieux dans les milieux artistiques (elle faisait de la pantomime et de la pédagogie), rencontra à la fin des seventies Elisabeth Djordjevic, qui travaillait alors dans la métropole allemande.