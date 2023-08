PATRICK MARTIN

Vésenaz, 3 août

Ce n’est guère surprenant, le récent sondage sur l’initiative relative à l’attribution d’une 13e rente AVS rencontre de prime abord un franc succès. Dans un deuxième temps, la concrétisation de la suggestion se complexifie à l’analyse des possibilités de financer un tel projet.

Les employeurs et les employés n’acceptent pas une hausse des cotisations. Les hommes et les femmes rechignent à travailler plus longtemps. Dès lors, reste à la disposition des initiants le prélèvement de taxes ou l’augmentation du taux de la TVA. L’aboutissement de l’une ou de l’autre de ces hypothèses engendrerait une majoration des prix à même d’entrer en contradiction avec le dessein de compenser la tendance inflationniste.

De plus, dans l’éventualité d’une fiscalisation indirecte accrue de l’AVS, les retraités participeraient à subventionner leur allocation dans un système à l’origine paritaire, où les actifs sont censés procurer l’essentiel de la suffisante liquidité.

La requête semble légitime, mais le vieillissement de la population met une fois de plus en exergue la difficulté pour les lanceurs de l’initiative d’améliorer les prestations sociales en question sans élaborer, dans le cadre de la loi, un plan financier avalisé par le parlement, susceptible d’être accepté par la majorité des citoyens et des cantons.

À terme, sans ressources supplémentaires, une issue favorable est-elle possible?

Jean-Paul Graf

