Espace public – Treize œuvres d’art vidéo entrent en gare Le projet MIRE, inauguré lundi, dispose des animations artistiques sur le chemin des voyageurs aux cinq arrêts du Léman Express. Pascale Zimmermann Corpataux

La petite luge verte hissée au haut des escaliers de la gare des Eaux-Vives en chantier par l’artiste Roman Signer. Laurent Guiraud

Dans une gare on bouge, on s’arrête, on attend. C’est le lieu des rencontres aléatoires et des croisements répétés, de la joie du départ, de l’ennui, voire de l’agacement: «Mince! Encore raté le train!» La plupart des voyageurs ont le nez sur leur smartphone. MIRE leur propose de lever les yeux. Inauguré lundi, ce projet artistique qui joue sur le regard a distillé treize œuvres d’art vidéo projetées sur des écrans dans les cinq haltes du Léman Express. Des images en mouvement, en couleur ou en noir et blanc, qui accompagnent désormais le périple du nomade dans le Grand Genève.