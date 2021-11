Halloween – Treize départs de feu volontaires ont été relevés entre samedi soir et dimanche Les diverses forces de sécurité n’ont pas chômé durant ce week-end d’Halloween. Treize personnes ont été arrêtées. Marc Bretton

Une intervention combinée SIS et police durant la nuit de samedi à dimanche.

Pas mal d’activités encore en cette dernière nuit d’Halloween. Entre dimanche et lundi, la police a ainsi effectué une trentaine d’interventions, qu’elles soient autonomes, destinées à appuyer celles des pompiers du SIS ou encore qu’il s’agisse de simples passages préventifs visant à dissuader les participants les plus agités de cette étrange manifestation de nuire. Quatre personnes ont été interpellées, souligne la porte-parole de la police Joanna Matta.Dimanche soir à 22 h 30, le Service incendie et secours (SIS) a été dépêché sur sept feux de poubelles et de containers, un à Thônex, trois à Lancy et trois à Vernier, dont un dans le village. Dans ce dernier cas, le concierge a heureusement pu arrêter le sinistre avant que le feu s’engouffre dans l’abri de planches entourant les containers devant l’immeuble: «L’année dernière, c’était déjà pareil», tonne-t-il, excédé, tandis que sur le trottoir d’en face une sorcière passe avec un chapeau pointu orange et noir; plus loin, une volée de jeunes gens habillés de noir s’éparpille comme un vol de moineaux. En tout, le SIS est sorti à 27 reprises la nuit passée.