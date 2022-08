Hockey sur glace – Treille revient à Genève, Vouillamoz file à Ajoie Le Français Yorick Treille a été engagé par Genève-Servette pour une saison en tant qu’entraîneur assistant. L’attaquant Mathieu Vouillamoz a été prêté au HC Ajoie. Cyrill Pasche

Yorick Treille (à g., ici sous le maillot français face à Kevin Romy lors des Mondiux 2015) va retrouver Genève-Servette. Mais sur la banc, pas sur la glace. AFP

Le Français Yorick Treille (42 ans) vient compléter le staff d'entraîneur de Genève-Servette en qualité d’assistant du coach principal Jan Cadieux, déjà épaulé par le Suédois Rikard Franzén, annonce le club des Vernets par communiqué. Treille, que le HC Ajoie convoitait pour le poste d’entraîneur avant de se rabattre sur le Tchèque Filip Pesan, s’est engagé jusqu’au terme de l’exercice 2022-2023.

L’ex-attaquant international français avait joué pour les Aigles lors des saisons 2005-06 et 2006-07. En 71 matchs avec le maillot Grenat, il avait inscrit 47 points (23 buts, 24 passes). Yorick Treille a entraîné l’équipe de Mulhouse dans la ligue Magnus en 2018-2019. Il est ensuite devenu entraîneur assistant de l’équipe de France et head coach des moins de 20 ans français.

«Je tiens à remercier le Genève-Servette, Marc Gautschi et Jan Cadieux pour leur confiance, a déclaré Treille. C’est un honneur de faire partie à nouveau de la famille Grenat. Mes deux années ici en tant que joueur font partie de mes meilleurs souvenirs en carrière. J’ai hâte de retrouver les valeurs du Genève-Servette et les ambitions qui s’y trouvent aujourd’hui. Je rejoins un staff que je connais bien et je suis maintenant impatient de rencontrer les joueurs et de commencer le travail. C’est également un bonheur de retrouver ce championnat qui, pour moi, est l’un des plus compétitifs d’Europe.»

Vouillamoz prêté à Ajoie

L’attaquant valaisan Mathieu Vouillamoz a pour sa part été prêté au HC Ajoie, où il bénéficiera d’un temps de jeu plus conséquent qu’avec les Aigles. L’attaquant de 22 ans peut être rappelé à Genève en cas de besoin du coaching staff.

En 93 matchs avec les Aigles au cours des trois dernières saisons, il a inscrit 16 points (8 buts, 8 passes). Durant cette période, Mathieu Vouillamoz a également disputé 75 matchs en Swiss League pour un total de 15 points (4 buts, 11 passes).

«Nous avons décidé qu’un prêt au HC Ajoie était la meilleure solution pour lui permettre de continuer son développement, a expliqué le directeur sportif Marc Gautschi. Mathieu est un jeune joueur sur lequel nous comptons dans le futur. Il a besoin de jouer, mais il a aussi besoin d’avoir des responsabilités sur la glace. Il a la chance de pouvoir évoluer en National League avec le HC Ajoie et je pense que c’est une bonne chose pour Genève-Servette.»

Mathieu Vouillamoz va prendre la direction d’Ajoie. KEYSTONE

