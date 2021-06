Transports publics yverdonnois – Travys enregistre une baisse de fréquentation de 22% Les Yverdonnois ont moins pris les transports publics l’année dernière à cause de la pandémie.

L’entreprise de transports publics Travys à Yverdon-les-Bains (VD) a transporté près de 4,04 millions de passagers en 2020, une fréquentation en baisse de près de 22% par rapport à 2019 (5,2 millions de voyageurs). Le résultat financier se solde par un déficit de 200'561 francs engendré par les effets de la pandémie.

Les activités de Travys ont été chamboulées tout comme les habitudes des voyageurs, écrit Travys lundi dans un communiqué. Les mesures édictées par les autorités, la fermeture des commerces et des écoles ainsi que le télétravail ont provoqué une réduction importante de la fréquentation sur le réseau. Elle a notamment plongé entre 85 et 90% entre mi-mars et mi-mai.

Déficit modéré

La pandémie a marqué un véritable frein dans la progression des recettes. Toutefois, une nouvelle clé de répartition des rendements Mobilis a été appliquée pour la première fois depuis cette année et a permis d’atténuer le choc.

Bien que le résultat de Travys se solde par une perte de 200'561 francs, le déficit reste modéré. Ainsi, aucun moyen supplémentaire en lien avec la crise sanitaire n’a été demandé auprès des collectivités publiques.

La qualité globale a, elle, progressé de 4,5% à bord des trains et de 3% à bord des bus de l’entreprise l’an dernier. Aux arrêts de bus et aux haltes de trains, elle s’améliore de 2%.

Gare de Sainte-Croix

Travys poursuit l’amélioration de son offre, notamment sur le réseau urbain d’Yverdon-les-Bains. L’année 2020 devait être l’occasion de réaliser le plus gros projet d’investissement de la décennie pour Travys: la rénovation de la gare de Sainte-Croix. La crise sanitaire et les mesures ordonnées par les autorités ont amené à la suspension partielle du chantier.

La planification du projet de rénovation a été revue; initialement prévu sur une année, il a dû être réparti sur deux ans. Les dernières étapes majeures de ce chantier sont prévues durant l’été 2021

