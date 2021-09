Bibliothèque de la Cité – Traverser la rue entre Genève et Beyrouth Une exposition à la scénographie élaborée dévoile l’univers de l’auteure de BD et illustratrice franco-libanaise Zeina Abirached, ainsi que le lien qu’elle entretient avec sa ville natale. Philippe Muri

Zeina Abirached dans le décor de l’exposition que lui consacre la Bibliothèque de la Cité. FRANK MENTHA/Bibliothèque de la Cité

Bribes de voix, brouhaha, coups de klaxons intempestifs… à la Bibliothèque de la Cité, il ne faut pas longtemps pour passer de Genève à Beyrouth. Capté sur place et diffusé à travers des haut-parleurs, un fond sonore immerge le visiteur dans l’ambiance de la capitale libanaise. Au passage, on remonte le temps. D’un coup d’un seul, nous voilà au début des années 1980, rue Youssef Semaani, dans un immeuble proche de la ligne de démarcation. Zeina Abirached a vécu là son enfance, en pleine guerre civile. L’auteure du «Piano oriental» a souvent évoqué sa ville natale au fil de ses albums, de magnifiques récits en noir et blanc. Jusqu’en février prochain, l’exposition «Donne-moi la main on va traverser la rue» en donne une vision synthétique, à travers une scénographie originale.