Genève – Travaux de rénovation au barrage du Seujet Les travaux doivent durer 10 mois environ. Objectif: réduire au minimum les nuisances sonores auprès des riverains. Coût global du chantier: 4,3 millions de francs.

Inauguré en 1995, le barrage du Seujet produit quelque 20 GWh par an, soit près de 1% de la consommation du canton de Genève. KEYSTONE

Les Services industriels de Genève (SIG) poursuivent les travaux de rénovation du barrage du Seujet au centre-ville de Genève. Les travaux qui ont débuté mardi dureront 10 mois environ. Objectif: réduire au minimum les nuisances sonores auprès des riverains.

Sur la base des bons résultats obtenus suite aux modifications réalisées en 2016 sur le groupe 2 de l’ouvrage, l’actuelle rénovation sur le groupe 3 va permettre de réduire au minimum les nuisances sonores (bruits et vibrations) occasionnées par le fonctionnement du barrage. Ce pour le bien-être des riverains, écrit SIG jeudi dans un communiqué.

Ces travaux s’opéreront principalement à l’intérieur du barrage et auront très peu d’impact pour les riverains et les passants. Le multiplicateur, une pièce de 26,5 tonnes, sera changé au profit d’une technologie plus récente et plus performante.

SIG effectuera par la même occasion une révision complète du groupe hydroélectrique. La passerelle et l’esplanade du Seujet seront fermées quelques jours durant le chantier. Une signalisation sera mise en place et les riverains directement informés.

L’investissement global de ce chantier s’élève à 4,3 millions de francs. Inauguré en 1995, le barrage du Seujet produit quelque 20 GWh par an, soit près de 1% de la consommation du canton de Genève, une énergie 100% renouvelable et locale.

( ATS/NXP )