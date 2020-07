Eric Budry, journaliste au sein de la rubrique Genève. TDG

Vous pouvez dormir tranquille, la frontière est bien gardée. L’UDC et le MCG veillent, le regard rivé sur l’horizon d’où pourrait surgir l’ennemi: le travailleur illégal. Pour ces partis, il n’est pas question d’accorder une indemnité pour perte de revenu à cette personne! «Ce serait légaliser le travail au noir et le séjour illégal d’étrangers», s’étrangle l’UDC. Tel est l’argument central du référendum lancé par les deux formations contre le projet d’indemnisation des travailleurs précaires adopté par le Grand Conseil.

Pour l’UDC et le MCG, c’est une question de principe. C’est leur droit. Mais à quoi aboutit, dans ce cas particulier, l’application de ce principe? Pour en avoir une idée, il suffit de se rendre, aux Bastions, à l’exposition de photographies des distributions de colis alimentaires des Vernets. C’est à cela que conduit le refus d’aider pour quelques mois des gens, légaux ou illégaux, privés subitement de ressources financières.

Le travail au noir est assurément une plaie, mais on ne le combat pas en enfonçant la tête sous l’eau de celle ou de celui qui n’a souvent pas d’autres choix que d’en passer par là. Il se combat en donnant les moyens à l’État de contrôler le marché du travail. Sur ce terrain-là, il ne semble pas que l’UDC et le MCG soient particulièrement actifs, préférant répéter qu’il suffit de fermer les frontières. Cela peut marcher, si on accepte d’être la Corée du Nord.