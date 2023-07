DR

Question: «Travailleur frontalier, je serai prochainement à la retraite. J’ai travaillé en France et en Suisse. Comment va s’organiser ma retraite?»

Réponse: Si vous avez travaillé en France et en Suisse, vous avez cotisé dans les deux pays et vous devez également vous intéresser à votre retraite française. Pour ouvrir votre pension de retraite française, il vous suffit de justifier de la durée d’assurance requise déterminée selon votre date de naissance.

Si vous avez cotisé au moins un trimestre au régime général des salariés, vous pouvez obtenir une retraite. Son montant dépend du salaire de base, du taux et de la durée d’assurance au régime général.

Depuis l’entrée en vigueur des accords bilatéraux, le principe du guichet unique vaut pour toutes vos demandes de retraite. Vous devez vous adresser à la CARSAT de votre lieu de résidence pour effectuer vos demandes de pension de retraite tant française que suisse. Il est conseillé d’entreprendre ces démarches environ 6 mois avant la date de votre retraite.

Par ailleurs, nous vous conseillons de bien évaluer l’opportunité d’une démarche d’ouverture de pension en France. Votre statut social s’en trouve modifié de manière irrévocable, c’est-à-dire la couverture maladie pour les soins (différence de coût, dans le choix du lieu des soins et impact collatéral sur le montant des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (foncier, LMNP, revenus bancaires, intérêts et dividendes, plus-values, etc.)

Contenu conçu et proposé par le Groupement transfrontalier européen (GTE). La rédaction n'a pas participé à la réalisation de cet article.

