KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le oui à la réforme AVS 21 m’a fait réfléchir. Ainsi, les Julies travailleront un an de plus, pour toucher à la retraite des rentes moins élevées que celles des Jules. Parce que leur espérance de vie est plus longue. Et aussi, parce qu’elles ont baissé leur temps de travail à la naissance de Juliette et Julien, et ont moins cotisé au deuxième pilier.

J’ai été surprise de la réaction de notre conseillère administrative socialiste par rapport à la récente proposition de l’UDC de proposer un salaire parental de 30’000 francs au parent qui s’occupe de ses enfants. L’idée permettrait aux concernés de continuer à cotiser au deuxième pilier et apporterait en plus une solution au manque de places en crèche.

Je m’attendais à ce que la réponse socialiste rebondisse sur cette proposition pour l’améliorer: par exemple, augmenter le montant de ce salaire parental et en dispenser les plus fortunés. Et accorder aussi une partie de ce revenu à tout parent qui baisse son pourcentage pour s’occuper de ses enfants. Par exemple, si je passais de 100% à 60%, alors je toucherais 40% de ce salaire parental en sus. Mais non.

La réponse? L’accusation de vouloir remettre les femmes au foyer, et la louange des crèches dans le développement des mômes. En faisant abstraction du fait que certains parents – en majorité les mères –, ressentent le besoin viscéral de rester avec leur tout-petit et n’imaginent pas reprendre le travail à 100% dès la fin du congé maternité. Il ne me semble pas qu’une politique sociale doive ignorer ces sentiments, ni proposer la vision de l’État comme éducateur d’enfants comme unique vision de gauche…

Et vous, quelles sont les injustices en termes financiers que vous constatez entre hommes et femmes, et quelles seraient vos solutions? Les meilleures idées seront publiées ici.

