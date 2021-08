Votations du 26 septembre – Travail.Suisse dit oui au «mariage pour tous» et à l’initiative 99% L’organisation faîtière des travailleurs Travail.Suisse s’est prononcée mardi sur les prochaines votations fédérales.

Travail.Suisse se prononcera en faveur du «mariage pour tous» et de l’initiative «99%» le 26 septembre prochain (photo d’illustration). KEYSTONE

Travail.Suisse, l’organisation faîtière des travailleurs, s’est prononcée en faveur du «mariage pour tous» et de l’initiative «99%» des Jeunes socialistes (Juso). En votant en faveur du «mariage pour tous», Travail.Suisse veut contribuer à éliminer l’inégalité de traitement entre couples hétérosexuels et homosexuels.

Seul le mariage permet une réelle égalité, écrit Travail.Suisse dans un communiqué de presse mardi. Il permet l’adoption conjointe des enfants, l’accès au don de sperme pour les couples de femmes mariées, une naturalisation facilitée, ainsi qu’une rente de veuve.

Il garantit également une meilleure protection des enfants communs en reconnaissant la parentalité du parent non biologique dès la naissance.

Les écarts se creusent

Travail.Suisse soutient par ailleurs l’initiative populaire «Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital» (initiative 99%) depuis la récolte des signatures. L’écart de revenu et de fortune entre les plus riches et le reste de la population se creuse, justifie l’organisation faîtière.

Il n’est pas juste que l’imposition des revenus du capital soit privilégiée par rapport à celle des revenus du travail, estime le syndicat. L’argent doit donc être rendu à ceux «qui ont travaillé pour le gagner».

L’initiative des Jeunes socialistes demande que les revenus du capital tels que les intérêts, les revenus locatifs ou les dividendes soient imposés à 150% au-delà d’un certain montant, à déterminer par le Parlement.

Les recettes supplémentaires doivent être utilisées pour réduire l’impôt sur le revenu des personnes à bas et moyens salaires. Elles peuvent également être utilisées pour soutenir les services de protection sociale tels que les allocations familiales, l’éducation et la santé.

Les deux projets de loi seront soumis au vote le 26 septembre.

ATS

