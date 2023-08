Transports régionaux en Suisse – Les trains étaient davantage ponctuels que les bus en 2022 L’Office fédéral des transports a communiqué après une évaluation de la propreté, l’information aux voyageurs et la ponctualité.

Près de 95% des trains avaient moins de trois minutes de retard contre un peu plus de 90% des bus (photo d’illustration). KEYSTONE

La propreté des trains et bus régionaux s’est améliorée en 2022 selon des clients-test, a indiqué l’Office fédéral des transports. L’information à la clientèle également. Pour la ponctualité, les trains ont fait mieux que les bus.

La propreté dans les trains et bus régionaux ainsi qu’aux arrêts est en constante progression, a indiqué lundi l’Office fédéral des transports (OFT) dans son rapport relatif à la qualité dans le transport régional de voyageurs. Les clients-test ont fait état de moins de taches, de poussière et de boue dans et sur les véhicules.

Standard minimum

Selon l’OFT, les résultats obtenus par les chemins de fer en matière de propreté sont bons à très bons. En 2022, six entreprises de bus ne remplissaient cependant pas le standard minimum, contre onze l’année précédente.

Une amélioration est également constatée concernant l’information aux passagers. En matière de ponctualité, les trains font mieux que les bus. Près de 95% des trains avaient moins de trois minutes de retard contre un peu plus de 90% des bus.

ATS

