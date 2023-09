Transports publics – Les CFF renouent avec les bénéfices au premier semestre Avec 1,33 million d’usagers par jour, l’entreprise ferroviaire a enregistré une affluence record couplée à un bénéfice de 99 millions de francs au premier semestre 2023.

En mars, le nombre de passagers a dépassé pour la première fois le niveau d’avant la pandémie de Covid 19. ENNIO LEANZA/KEYSTONE

Les CFF ont enregistré une affluence record au premier semestre de cette année. Avec 1,33 million de voyageurs et de voyageuses chaque jour, l’entreprise ferroviaire a renoué avec les bénéfices pour la première fois depuis 2019.

Sur les six premiers mois de l’année, les CFF ont réalisé un bénéfice net de 99 millions de francs, contre une perte nette de 142,3 millions de francs au premier semestre de 2022, ont-ils indiqué lundi.

En mars, le nombre de passagères et de passagers a dépassé pour la première fois le niveau d’avant la pandémie de Covid 19. Sur l’ensemble de la période sous revue, il a bondi de 21,4% sur un an et de 3,04% par rapport à 2019, atteignant un niveau jamais enregistré jusqu’à présent.

Les CFF relèvent également la tendance positive dans le trafic voyageurs international, avec 5,7 millions de personnes transportées au cours du premier semestre, soit 20% de plus que le précédent record de 2019.

ATS

