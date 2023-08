Transports – Le trafic ferroviaire est interrompu entre Gland et Nyon Suite à un accident de personne, la ligne entre Lausanne et Genève est fortement perturbée ce lundi matin. Des retards et des suppressions sont attendus. Romain Michaud

Patrick Monay

Les CFF informent, ce lundi matin, que suite à un accident de personnes la ligne entre Lausanne et Genève est interrompue entre Gland et Nyon. Des retards et des suppressions sont attendus. La perturbation devrait durer jusqu’à 8h20.

Suicidaire? Faites-vous aider! «Chercher de l'aide n'est pas un aveu de faiblesse ! C'est une démarche courageuse et positive», affirme l’association Stopsuicide, dont la mission est de parler, faire parler, informer, sensibiliser et augmenter les possibilités de prévention. N'hésitez pas à téléphoner, notamment aux structures suivantes : «La Main Tendue» (composer le 143), la «Ligne d'aide pour jeunes» (composer le 147), «Malatavie Ligne Ados» (HUG - Children Action), 022 372 42 42.

Romain Michaud est journaliste multimédia depuis 2015. Spécialisé dans la vidéo, il est aussi rédacteur pour les rubriques Gastronomie et Vaud & Régions. Plus d'infos @romainmichaud7

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.