Lettre du jour - Transports aériens et pandémie

Genthod, 9 août

L’émission «Mise au point» du 8 août 2021 sur la RTS s’est interrogée sur le succès des vols en jets privés.

Elle a mis l’accent sur le mauvais bilan carbone de ces vols qui sont en réalité devenus semi-privés, des entrepreneurs ayant compris qu’en remplissant ces avions, le prix des billets peut être mis à la portée d’un assez large public. L’Aéroport de Sion se félicite déjà de cet état de fait.

L’histoire des voyageurs qui ont rallié Londres-Heathrow depuis Genève la veille de cette émission grossira sans doute les rangs de cette nouvelle clientèle.

À leur arrivée à Cointrin, ils ont attendu plus d’une heure dans un hall d’enregistrement bondé, dans des conditions ignorant toute distanciation sociale.

Ils ont ensuite été déplacés dans une nouvelle queue, où ils ont poursuivi leur attente encore plus serrés, avant d’enfin pouvoir s’enregistrer. À ce stade, un seul cas contact pouvait contaminer des voyageurs en partance pour cinq destinations différentes…

Après avoir passé sans encombre la sécurité à moitié vide, car le bouchon se trouvait en amont, ces mêmes voyageurs ont été invités à se rendre à la porte d’embarquement, puis dans leur avion. Mais il n’était pas question d’embarquer car on attendait une personne assistée qui tardait à venir!

À bout de forces et de patience, ces voyageurs se sont ainsi retrouvés pendant de longues minutes entassés les uns sur les autres, coincés dans une passerelle d’embarquement dépourvue de toute aération. Finalement, leur vol est parti avec près de deux heures de retard sur l’horaire.

Peu importe qui était responsable de ce chaos, chacun sait que le transport aérien pose chaque jour des défis logistiques considérables. Mais, au vu de ce qui précède, il n’y a rien d’étonnant à ce que les personnes qui en ont les moyens préfèrent s’offrir, pour quelques centaines de francs, un voyage incomparablement plus confortable, ponctuel et surtout plus sûr d’un point de vue épidémiologique.

Michel Dérobert

