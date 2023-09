Transports à Genève – Pierre Maudet lance une grande consultation sur la mobilité Associations, syndicats patronaux et élus locaux sont invités à débattre sur l’avenir des transports genevois. Mais certains acteurs se montrent sceptiques. Emilien Ghidoni

Selon le Canton, de nombreux habitants sont insatisfaits de la mobilité genevoise. LUCIEN FORTUNATI

Pour bâtir la Genève de demain, Pierre Maudet voit les choses en grand. Le conseiller d’État chargé de la Mobilité lance ce vendredi les «États généraux des mobilités». Deux jours de débats réunissant bon nombre d’associations et acteurs représentant les divers modes de transport: bus, voiture, vélo, marche, etc. Le but? Trouver des solutions consensuelles pour l’avenir du canton, en réconciliant les partisans du vélo et des transports publics avec les défenseurs des voitures.