Canton du Valais – Transporteurs pincés pour fraudes à l’antipollution Deux véhicules immatriculés en Italie étaient dotés d’un système de fraude à l’AdBlue, qui leur permettait de ne pas remplir les réservoirs de la solution aqueuse. Leurs entreprises ont dû s’acquitter de garanties d’amende salées.

Les polices en Suisse connaissent bien les systèmes de fraude à l’AdBlue. KEYSTONE

Deux chauffeurs poids lourds et leurs patrons ont été dénoncés pour fraude aux normes antipollution. Eux qui comptaient faire de substantielles économies grâce à leur système frauduleux ont dû s’acquitter de garanties d’amende de près de 16’500 francs.

Le premier véhicule contrôlé le 21 août et le second quatre jours plus tard, étaient immatriculés en Italie. Ils étaient dotés d’un système de fraude à l’AdBlue, «une solution aqueuse dont l’utilisation permet de transformer 85% des polluants en vapeur d’eau et azote inoffensif», indique la police cantonale valaisanne vendredi dans un communiqué.

Grâce à leur système, les entreprises de transport n’avaient notamment pas l’obligation de remplir les réservoirs d’AdBlue, et fraudaient la redevance douanière RPLP. De quoi faire d’importantes économies, note la police.

Les chauffeurs ont pu reprendre leur route une fois les camions remis en conformité. Ils ont été, ainsi que leurs patrons, dénoncés auprès du Service de la circulation routière et de la navigation ainsi que de l’administration fédérale des douanes. De plus, ils ont dû en plus s’acquitter de garanties d’amende pour un montant total de 16’490 francs.

ATS/NXP