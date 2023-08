Transition énergétique – Les SIG se lancent dans la prospection géothermique en France voisine Des camions vibreurs vont sillonner de grands axes routiers du canton, ainsi que vingt-deux communes françaises, pour affiner les connaissances du sous-sol. Antoine Grosjean

Des camions vibreurs tels que celui-ci sont utilisés pour obtenir une image du sous-sol par résonance. Lucien FORTUNATI

L’exploration du sous-sol du bassin genevois en vue de la production d’énergie géothermique se poursuit. Dès le premier septembre, le Canton et les Services industriels de Genève (SIG) lancent une nouvelle campagne de prospection à l’aide de camions vibreurs.

Ceux-ci se déplaceront de nuit sur quelques grands axes routiers du territoire genevois, mais aussi en France voisine. Cette campagne de prospection, d’une durée de trois semaines environ, viendra compléter et affiner les connaissances du sous-sol du bassin genevois déjà acquises en 2021 lors de la campagne menée à travers tout le canton.

Forages en vue

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du Programme GEothermies, lancé en 2014, qui a pour objectif d’exploiter de manière ciblée et durable la géothermie de moyenne profondeur pour approvisionner en chaleur et en froid le canton de Genève. Le potentiel estimé est de 30% d’ici à 2050 pour cette énergie locale, renouvelable et disponible de manière continue. Les prochaines étapes s’attelleront à deux forages exploratoires qui pourraient permettre de passer progressivement à des projets d’exploitation.

Menée principalement sur des grands axes routiers et majoritairement en zone rurale et sur le territoire français, la campagne concernera quinze communes genevoises, notamment sur la Rive droite et dans la Champagne, ainsi que vingt-deux françaises. Le détail des communes concernées et des dates de passage peut être consulté sur ce document.

Deux camions vibreurs opéreront la nuit de 20 h à 6 h, du lundi au samedi matin. Ils circuleront de nuit pour ne pas gêner le trafic routier et obtenir de meilleurs résultats, sans interférence sonore liée notamment aux voitures, aux trains et aux avions. Les communes ont déjà été informées des opérations et les riverains directement concernés recevront un flyer dans leur boîte aux lettres avant le démarrage de la campagne.

Nuisances à prévoir

Des nuisances, occasionnées par le passage des camions (bruit du moteur et vibrations émises dans le sol), sont à prévoir localement. Elles devraient être limitées à quinze minutes par adresse. La majorité des opérations des deux camions se feront à au moins huit mètres de distance des habitations. Si cela ne devait pas être le cas, l’intensité des vibrations sera réduite.

Le service clients des SIG répondra aux éventuelles questions de la population, du lundi au vendredi aux heures de bureau, au numéro 0844 800 808. Par ailleurs, une FAQ dédiée et une carte interactive permettant de suivre l’avancée des opérations peuvent être consultées sur le site internet www.geothermies.ch.

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.