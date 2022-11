Mobilité du futur – Transformer la moitié de la surface routière en piste cyclable L’EPFZ lance un projet visionnaire pour un trafic neutre en CO 2 dans la ville de Zurich. Il se focalise surtout sur les vélos et les e-trottinettes. Joachim Laukenmann

Voici à quoi pourrait ressembler la Winterthurerstrasse à Zurich: tout à gauche, une voie pour les voitures (avec une flèche), à droite, en rouge, une double voie pour les vélos électriques, les vélos standards et les trottinettes, et entre les deux, deux voies de tramway. Illustration: Lukas Ballo (EPFZ)

La ville des bords de la Limmat serait probablement méconnaissable, tant les idées des chercheurs et chercheuses de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) sont radicales. Avec le projet «E-Bike-City», ils planifient la mobilité urbaine de manière fondamentalement nouvelle. «Nous ne voulons plus penser la ville du point de vue de la voiture, mais du point de vue des vélos électriques et autres «micromobiles» comme les vélos et les trottinettes électriques», explique Kay Axhausen de l’Institut de planification du trafic et des systèmes de transport de l’EPFZ, qui dirige le projet.