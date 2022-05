Encre bleue – Trans(former) la critique en force Des militants de la cause trans souhaitent faire taire les critiques en perturbant des conférences. Une erreur de logique dans l’objectif visé. Julie

Ainsi, des militants de la cause trans en veulent à l’Uni. Pas moins de deux conférences interrompues en trois semaines, avec des intervenants conspués. Sur le site renverse.co, qui représente une cinquantaine de collectifs d’extrême gauche, un texte revendique ces «actions». «Une fois sur place, nous avons pris le contrôle du micro, déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire «réacs hors de nos unis/vies» et signifié au public que la conférence n’aurait pas lieu. Il leur a fallu un peu de temps pour comprendre qu’il n’y avait qu’un dénouement possible: leur départ. […] Cette bande de champions a fini par quitter le bâtiment la queue entre les jambes et a rejoint les keufs appelés pour l’occasion.»

Passons outre la jouissance d’humilier l’adversaire idéologique, qui n’inspire pas franchement le respect, et essayons de comprendre leur désir de protéger les jeunes trans. Quelque chose m’échappe dans la logique. Admettons que moi, Julie, je veuille devenir Jules. Les arguments en défaveur d’une transition – par exemple des témoignages de gens qui regrettent ou des possibles conséquences sur la santé des prises d’hormones à long terme – me permettraient de faire un choix éclairé, comme on dit. C’est valable d’ailleurs pour toutes décisions marginales et (souvent) mal considérées, comme faire l’école à la maison, ne pas avorter d’un enfant trisomique, ne pas vouloir d’enfants, être végane ou encore ne pas se faire vacciner. Être confronté à des critiques permet justement de tester sa volonté et d’être renforcé dans sa décision.

N’autoriser que des discours encourageant la transidentité, c’est se couper de la chance de faire le point entre soi et soi, avant une décision qui a des conséquences à vie. Est-ce ce que les activistes souhaitent pour les jeunes en questionnement?

