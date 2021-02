Plus qu’un pas – Traktor Bâle ne fait pas le poids face à Chênois Jovan Djokic, libero de fortune, et ses coéquipiers n’ont pas tremblé à Bâle (3-0). Il ne leur manque qu’un succès pour se qualifier pour les demi-finales des play-off. Pascal Bornand

Jakub Urbanowicz (au smash) a fait particulièrement mal aux Bâlois. Laurent Guiraud/ Tamedia

Comme le rapport de forces le laissait supposer, Chênois n’aura pas trop de mal à se défaire de Traktor Bâle en quarts de finale des play-off de LNA. Dans la Rankhofhalle, les Genevois ont signé un deuxième succès en s’imposant 3-0 (25-19 25-20 25-23). Un service gagnant de Robin Rey a réglé l’affaire sans trop d’histoire.

Mercredi, à Sous-Moulin, le troisième acte et la qualification pour le dernier carré leur sont promis. Facile vainqueur de Jona, Schönenwerd mène lui aussi 2-0 dans sa série et devrait se dresser sur le chemin de Chênois en demi-finales.

Une semaine après leur funeste élimination en demi-finale de la Coupe, les hommes de Ratko Pavlicevic n’ont cette fois-ci pas connu de faux-pas. Il est vrai que Traktor Bâle n’a pas les arguments offensifs de Jona. Sans mercenaire étranger, sinon le Polonais Radomski, surtout utilisé comme remplaçant de taille au filet, le club alémanique fait front grâce à sa vaillance défensive. Alors, encore une fois, elle s’est battue avec ses moyens. Mais face à des attaquants aussi percutants que le Polonais Urbanowicz ou le Serbe Brzakovic, 30 points à eux deux, c’était mission impossible.

En attendant son joker médical (un international argentin d’expérience), Chênois alignait un nouveau libero en la personne de... Jovan Djokic. L’attaquant-réceptionneur, désigné MVP suisse la saison passée, a tenu la baraque en réception et sauvé plusieurs ballons chauds en défense, comme à 21-21 dans la troisième manche, la plus disputée. «C’était surtout l’occasion de ménager mon épaule, qui me fait quelques misères ces jours», expliquait l’international suisse. Un dépannage utile avant de retrouver les joies du filet.