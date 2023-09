Trail – Courtney Dauwalter écrit l’histoire à l’Ultratrail du Mont-Blanc L’Américaine s’est offert la course pour la troisième fois. Elle est surtout devenue la première athlète, tous genres confondus, à remporter trois courses majeures lors de la même année.

Samedi, Courtney Dauwalter a remporté son troisième Ultratrail du Mont-Blanc. AFP

L’Américaine Courtney Dauwalter a remporté pour la troisième fois samedi l’Ultratrail du Mont-Blanc à Chamonix (Haute-Savoie), signant un exploit inédit, tous genres confondus, dans l’histoire de la très longue distance: un sacre dans trois courses majeures la même année.

Avec cette victoire, elle offre également aux États-Unis un doublé inédit sur l’UTMB après le sacre un peu plus tôt samedi de Jim Walmsley chez les hommes. Dauwalter, 38 ans, a écrasé la concurrence tout au long de ce trail de 173 km, affichant quarante minutes d’avance à l’arrivée sur sa poursuivante, l’Allemande Katharina Hartmuth.

Après ses sacres au début de l’été sur la Western States et la Hardrock 100, deux autres monuments de l’ultratrail, elle est le premier athlète à réaliser la passe de trois avec cette victoire, obtenue en 23 heures 29 minutes et 14 secondes.

Phénomène atypique du trail, qui a débuté la course en montagne à 25 ans seulement, elle a pris la tête de la course au beau milieu de la nuit, dans la partie italienne d’un parcours qui traversait également la France et la Suisse.

Dauwalter cumulait plus d’une heure d’avance à la levée du jour après avoir mis à distance ses principales concurrentes: la Française Blandine L’Hirondel, pointée en troisième position à plus de 30 minutes quand l’Américaine a passé la ligne, et la Chinoise Fuzhao Xiang.

Son palmarès impressionnant compte des victoires dans plus d’une quinzaine d’épreuves prestigieuses. Elle est notamment la seule femme à avoir remporté les quatre ultratrails majeurs du monde: l’Ultratrail du Mont-Blanc (2019, 2021, 2023), la Diagonale des Fous à la Réunion (2022, à un souffle du podium masculin), la Western States (2018, 2023) et la Hardrock 100 (2022, 2023).

Elle détient aussi le record féminin du Big Dog Backyard Ultra, une boucle vallonnée de 6,7 km à parcourir en une heure maximum jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul concurrent. En 2020, elle avait tenu 68 heures, presque trois jours… couvrant 455 km.

AFP

