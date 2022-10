Manifestation à Genève – Trafic routier perturbé dimanche sur la Rive droite En raison du Tour de Romandie féminin, la police cantonale annonce des restrictions de circulation et de stationnement le 9 octobre. Léa Frischknecht

La dernière étape du Tour de Romandie féminin reliera Fribourg à Genève, dimanche 9 octobre. LAURENT GUIRAUD

Dimanche 9 octobre, il vaudra mieux éviter le secteur de la Rive droite. En raison du Tour de Romandie féminin, des perturbations sont prévues de 5 h 30 à 19 h. De nombreuses rues des Pâquis seront fortement perturbées ou interdites à la circulation, à l’image de la rue de Lausanne, des quais Wilson et du Mont-Blanc et des rues des Pâquis et Philippe-Plantamour. Toutes les rues perpendiculaires à cette dernière et en direction du lac sont aussi concernées.

Il sera également interdit de se parquer sur les quais Wilson et du Mont-Blanc, les rues Philippe-Plantamour, Pécolat, Adhémar-Fabri et des Alpes, ainsi que sur les places des Alpes et Jean-Marteau. La sortie «Lac/Vengeron» de l’autoroute A1 sera quant à elle fermée de 9 h à 19 h.

Vélos et TPG aussi

Les deux-roues seront aussi touchés puisque la piste cyclable qui longe le quai du Mont-Blanc jusqu’à la Perle du Lac sera interdite d’accès. La police genevoise invite également les usagers des Transports publics genevois à consulter le site www.tpg.ch, qui donne davantage d’informations sur les perturbations prévues sur le réseau et les suppressions de ligne.

