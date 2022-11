Transport – Trafic perturbé à Cornavin Le courant électrique serait irrégulier sur des lignes de contact. Marc Bretton

Les joies des transports. (PHOTO ERIC J. ALDAG) LMS

Un incident est signalé en gare de Cornavin. Suite à un incendie électrique dans un transformateur, le trafic ferroviaire était perturbé sur les lignes IC1, IC5, IR15, IR90, SL1, SL2, SL3 et SL4, ce qui a créé des retards allant jusqu’à une demi-heure et des suppressions de train. Les équipes CFF se sont rendues sur place afin de réparer au plus vite. Les CFF, par l’intermédiaire de leur porte-parole Sabine Baumgartner, indiquent que la circulation, perturbée depuis 15h30, est en cours de rétablissement. «Les CFF regrettent ces désagréments pour les clients.»

