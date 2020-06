Lettre du jour – Trafic nouveau . Benjamin Chaix

Grand-Saconnex, 27 juin

Alors donc, décision a été prise, au grand dam de la droite provoitures, de pérenniser les pistes cyclables en ville! Cette guerre entre voitures et mobilité douce est consternante.

Il était logique, au sortir de la crise sanitaire, de procéder à l’extension des pistes cyclables, alors que les transports publics, saturés à certaines heures avant le confinement, allaient être en partie délaissés, et qu’un report sur la voiture est peu praticable en raison d’embouteillages déjà considérables. On peut certes être quelque peu courroucé lorsque l’on voit son espace réduit au profit de cyclistes peu nombreux et souvent indisciplinés […]. Mais il faut laisser du temps pour que d’autres habitudes se prennent: un peu de patience! D’autre part, il est inutile de chercher à culpabiliser ou à décourager à tout prix les automobilistes: selon le lieu où ils habitent, s’ils sont âgés ou à mobilité réduite, ou parce qu’ils souhaitent effectuer des achats en quantité au centre-ville ou dans les alentours […], ils ont de bonnes raisons d’utiliser leur voiture pour se rendre en ville. On ne peut combattre le tourisme d’achat et en même temps empêcher les déplacements privés en ville! La circulation serait sans doute plus aisée sans ces innombrables feux non synchronisés et aux temps de passage très courts […], sans ces innombrables chantiers, certes nécessaires, mais souvent à l’arrêt […]. Quant aux partisans de la mobilité douce, pourquoi ne défendent-ils pas la construction du parking Clé-de-Rive? Davantage de place en surface pour les piétons et les cyclistes, les voitures en sous-sol, n’est-ce pas souhaitable? […] Jacques Morard

Aberrations

Genève, 28 juinDepuis de nombreuses années, et le Covid n’a rien à y voir, bon nombre de citoyens lambda ont beaucoup de peine à comprendre certaines décisions de nos édiles. Quelques exemples parmi beaucoup d’autres: la plaine de Plainpalais… Pourquoi avoir remplacé la prairie en herbe par un vilain et inesthétique conglomérat rose? Après la belle et réussie restauration du Grand Théâtre, comment a-t-on pu oublier celle de la machinerie (coût: près d’un million?) Après avoir rehaussé les barrières du pont du chemin de fer de la Jonction pour soi-disant empêcher les suicides, on a décidé maintenant d’en raccourcir la hauteur! Pourquoi vouloir enlaidir nos quais de la Rive gauche par des constructions disproportionnées et inesthétiques? Pourquoi avoir élargi péremptoirement et dans des proportions nettement exagérées les pistes cyclables? Pourquoi ne pas avoir eu l’idée de faire passer celles-ci dans des rues moins fréquentées et par là moins dangereuses pour les cyclistes? Pourquoi avoir fermé notre Jet d’eau, emblème de Genève, durant le confinement du Covid? Il n’y était pour rien! Je ne parlerai pas des «machins» que l’on dit «œuvres d’art» trônant actuellement dans nos parcs. Le simple péquin qui ne fait pas partie du cercle restreint des initiés a de quoi se poser des questions. Que peut-il bien se passer dans la tête de nos édiles et de ceux qui sont censés penser pour les autres?

