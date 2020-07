Embouteillages en vue – Le trafic sera fortement perturbé ce vendredi Trois manifestations auront lieu au centre-ville de Genève demain en fin de journée. Retrouvez les parcours empruntés. Isabel Ares Oliveira

Deux des manifestations traverseront le très fréquenté pont du Mont-Blanc vendredi soir, en pleine heure de pointe. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Gare à celles et ceux qui comptaient traverser la ville en empruntant le pont du Mont-Blanc vendredi soir. La circulation routière risque de connaître de fortes perturbations. Et pour cause, trois manifestations se tiendront au centre-ville dès 16 h. Plusieurs axes seront fermés à la circulation dès 15 h 30, dont le quai du Général-Guisan. Côté Rive droite seront inaccessibles au trafic la place des Vingt-Deux-Cantons, la rue de Chantepoulet et le quai Wilson. La rue du Mont-Blanc ainsi que le pont du même nom seront également bloqués. Dès 19 h, les axes supplémentaires suivants seront interdits à la circulation: la rue Robert-Céard, la rue du Rhône, la place Neuve, la rue du Conseil-Général, la rue Harry-Marc, ainsi que le boulevard Georges-Favon.