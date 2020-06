Un retour à la normale très progressif – Trafic fluide sur l’A1: ce n’est pas qu’une impression Les détecteurs de l’Ofrou le confirment à Renens: il y a encore un tiers de véhicules en moins sur l’autoroute. Pierre-Alexandre Sallier

L’autoroute A1 aux portes de Lausanne, en direction de Chavannes-près-Renens. VQH

Les mesures les plus strictes destinées à limiter la propagation de la pandémie sont peu à peu levées depuis le 27 avril et pourtant les automobilistes continuent de partager un sentiment diffus et plutôt agréable. «Oui il y a de nouveau du trafic, mais cela ne roule pas trop mal cette semaine encore», confie un habitué des allers-retours Genève-Lausanne. Une remarque similaire à celle exprimée une semaine plus tôt. Et la semaine d’avant.