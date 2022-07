Transports – Trafic ferroviaire: perturbations en vue mercredi et jeudi Le Léman express ne roulera pas jusqu’à Annemasse mercredi entre 10h et 15h, ainsi qu’après 20h. Le trafic est perturbé par une grève nationale. Aurélie Toninato

Entre 10h et 15h, puis à partir de 20h, tous les trains Léman Express seront limités à Chêne-Bourg. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Des perturbations importantes sont attendues sur le réseau ferroviaire français ces deux prochains jours. En cause: un mouvement social national des personnels de plusieurs sociétés du groupe SNCF dès mardi 19h et jusqu’au jeudi 8h.

Sur les branches suisses du réseau, la majorité des trains Léman Express ainsi que tous les RegioExpress des CFF circuleront selon l’horaire entre Coppet et Annemasse, de 5h à 10h, puis de 15h à 20h, indique un communiqué de presse. Mais en dehors de ces horaires, soit entre 10h et 15h, puis à partir de 20h, tous les trains Léman Express seront limités à Chêne-Bourg et les trains RegioExpress des CFF auront pour terminus Genève. Durant ces horaires, les voyageurs à destination ou provenance d’Annemasse devront utiliser la ligne 17 des TPG.

Côté français, les équipes SNCF en poste sont mobilisées pour assurer le trafic entre 5h et 10h, puis entre 15h et 20h. Entre ces deux tranches horaires, le trafic TER et Léman Express sera totalement interrompu. Des bus de substitution seront mis en place. La gare d’Annemasse sera fermée à partir de 21h.



Aurélie Toninato est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2010 et diplômée de l'Académie du journalisme et des médias (AJM). Après avoir notamment couvert le domaine de l'Education, elle est désormais en charge de la Santé, en particulier du Covid. Plus d'infos

