Chemin de fer – Trafic ferroviaire bloqué à l’ouest de Cornavin Un accident de personne survenu vers 9 h ce matin a un gros impact sur les trains français, régionaux et suisses. Marc Moulin

Vue aérienne du faisceau ferroviaire à la sortie ouest de la gare de Cornavin. GoogleMaps

Suppressions et rebroussements de trains se multiplient ce jeudi matin en gare de Cornavin. Un accident de personne, comme il est convenu de dire, bloque tout le trafic ferroviaire à la sortie ouest de la gare centrale de Genève.

Selon le service de presse de la police genevoise, l’accident de personne est survenu à la hauteur de la rue du Mandement, qui longe le terre-plein ferroviaire près du bas de la rue Voltaire.

Il est impossible d’évaluer la durée de la perturbation. L’accident affecte tant le trafic grandes lignes suisse entre Cornavin et l’aéroport que le trafic français (TER et TGV) en direction de Bellegarde, Lyon, Paris ou Valence, et les liaisons locales. Le Léman Express ne circule ainsi plus entre Pont-Rouge et Cornavin, tout comme les RegioExpress entre Annemasse et Genève.

Marc Moulin est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2013. Il s'intéresse notamment à la politique en général et plus spécialement aux enjeux de mobilité. Il a par le passé travaillé au «Temps», à la Radio Suisse Romande (actuelle RTS) et à One FM. Né à Genève, il y a obtenu une licence ès Lettres. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.