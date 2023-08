Trafic de stupéfiants – Comment Genève se retrouve inondée de crack Alors que le Quai 9 a fermé les portes à sa consommation, la substance continue de se répandre dans le canton. Décryptage d’une déferlante. Chloé Dethurens

Depuis le début de l’été, le Quai 9 a fermé temporairement ses portes à la consommation de crack. PIERRE ALBOUY

Au début de l’été, le Quai 9 fermait temporairement ses portes à la consommation de crack. En cause: trop d’actes de violence, de tensions, d’incivilités de la part de ses usagers, souvent durement atteints dans leur santé. Or, en Suisse romande et au-delà, l’explosion de l’utilisation de cette substance se limite pour l’instant à Genève et à sa proche région. Pourquoi un tel engouement?