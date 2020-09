Suisse – Trafic de marchandises: pour un transfert au rail immédiat Initiative des Alpes et CIPRA ont organisé une action au portail nord du tunnel du Ceneri pour que la Suisse agisse plus résolument pour mettre fin au «volume illégal de courses de transit dans les Alpes».

Le trafic de marchandises doit être transféré sur-le-champ au rail: Initiative des Alpes et CIPRA ont organisé une action au portail nord du tunnel du Ceneri pour exprimer cette revendication.

La Suisse doit agir plus résolument pour mettre fin au «volume illégal de courses de transit dans les Alpes», demandent la Commission internationale pour la protection des Alpes (CIPRA) et l’Initiative des Alpes jeudi dans un communiqué.

Les ministres européens des transports réunis actuellement au Tessin sont appelés à «délibérer plus efficacement» pour l’introduction d’une directive paneuropéenne sur les coûts d’infrastructure, sur le modèle de la redevance douanière suisse RPLP.

«Plus d’excuse»

La nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), pièce maîtresse du trafic de marchandises ferroviaire européen, est achevée avec l’inauguration du tunnel du Ceneri, soulignent les deux organisations. Stimulée par l’adoption, en 1994, de l’initiative des Alpes visant à limiter le trafic de transit, la Suisse y a investi 24 milliards de francs.

Il n’y a donc désormais plus d’excuses. Les ministres européens doivent créer des incitations communes qui stimuleront l’exploitation des nouvelles capacités de transport.

Aujourd’hui encore 900'000 poids lourds traversent les Alpes suisses. Or, selon la volonté du peuple, ce nombre n’aurait plus dû dépasser 650'000 dès 2018.

Redevance uniforme paneuropéenne

En Suisse, la RPLP doit être révisée afin d’y inclure les coûts externes et un élément climatique, actuellement pas pris en compte dans le calcul de la redevance. Des progrès sont également nécessaires au niveau européen. Les entreprises de logistique tiennent en effet compte des exigences de chaque pays traversé dans leurs considérations des coûts.

Pour Jon Pult, président de l’Initiative des Alpes, «les solutions isolées existantes doivent être uniformisées et les redevances basées sur le principe du pollueur-payeur et donc augmenter nettement. C’est ce qu’ont proposé la Commission et le Parlement européens.»

Pour l’Initiative des Alpes et la CIPRA, le fait que les véhicules à propulsion alternative soient exemptés de cette taxe est inacceptable et contredit le principe du pollueur-payeur. En effet, même sans émettre de CO2, ils sont également sources de bruit, d’embouteillages et de coûts d’infrastructure.

Les ministres des transports des pays voisins sont aussi appelés à développer des voies d’accès efficaces à la liaison ferroviaire suisse à travers les Alpes.

