1,3 milliard pour les agglomérations – Trafic: ce que Berne va financer du côté de Vaud et Genève La Confédération donne son feu vert à la prolongation du tram à Genève-Ferney et à des projets à Yverdon et dans le Chablais. Arthur Grosjean

Simonetta Sommaruga va distribuer plus d’un milliard de francs pour le trafic d’agglomération. Keystone/Peter Schneider

«C’est le récit d’un succès!» Simonetta Sommaruga, la ministre de l’Énergie et des Transports, est… transportée quand elle parle des projets en faveur du trafic d’agglomération. On en est au 4e programme et tout le monde (Confédération, Cantons et Communes) tire, selon elle, à la même corde pour rendre plus facile la vie dans les villes.