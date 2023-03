Vernier, 11 mars

La commune de Vernier, n’en déplaise à certains, se voit imposer par l’État toujours plus de nuisances. Il s’agit de faits avérés facilement vérifiables. Envisager l’implantation d’une entreprise de recyclage de gravats (matériaux inertes) tels que béton, briques, etc. à proximité du nouveau quartier de l’Étang (870 logements) n’est pas acceptable.

Le trafic additionnel généré par les camions (livraisons et reprises des matériaux traités par cette activité) est colossal, qui plus est dans une région déjà saturée en termes de trafic et pollution. Il faut rappeler que c’est la Fondation des terrains industriels (FTI) qui gère les zones industrielles du canton et qui a mis en place depuis dix ans une planification de ces zones selon les critères des écoparcs.

L’écoparc de la zone industrielle du Bois-de-Bay est précisément réservé aux activités du recyclage, génie civil et construction. D’ailleurs, beaucoup de ces entreprises s’y trouvent déjà, conformément aux directives de cette même FTI. C’est au Bois-de-Bay que cette activité doit être relocalisée, tout comme les centrales de production de béton et granulats situées en bordure de la route de Vernier, laquelle est déjà hypersaturée.

La FTI serait bien inspirée de respecter ses propres règles ainsi que sa propre vision de l’occupation des 855 hectares de terrains à vocation industrielle qu’elle gère. S’agissant de Vernier, toutes les voies juridiques doivent être envisagées afin de s’opposer à ce choix, qui pénaliserait, une fois encore notre commune.

Jean-François Bouvier

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.