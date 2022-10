PASCAL FRAUTSCHI

Chambésy, le 24 octobre

Jeudi soir 18 octobre 2022, le vol Ethiopian Airlines, après avoir atterri venant de Marseille à 23 h 06, a décollé pour Addis Abeba à 0 h 18, soit largement après minuit. Cette année, hélas, ce n’est pas le premier décollage de ce vol après minuit! Cette fois-ci, l’avion s’est envolé au-dessus de la Rive droite (Bellevue/Genthod/Versoix), mais la prochaine fois, ce pourrait être au-dessus de Vernier!

Le fait que Genève ne soit qu’une escale de et vers Marseille ne justifie pas des atterrissages ou décollages en pleine nuit.

L’Aéroport de Genève déclare que, par le biais d’un nouveau système de quotas, il essaie de réduire le nombre de départs après 22 h. Le vol en provenance de Marseille, dont l’arrivée était prévue à 21 h 45, n’est arrivé qu’à 23 h 06. Hélas, ce nouveau système de quotas ne s’applique pas aux vols dont le départ est prévu après 22 h. Celui d’Ethiopan Airlines est programmé à 22 h 45. A-t-il vraiment le droit de décoller après minuit? En 2021, le nombre de ces départs tardifs, même en écartant un grand nombre de vols d’Ethiopian Airlines, est pratiquement identique à celui de 2019 et bien plus élevé qu’en 2022.

On peut ajouter que les exceptions deviennent de plus en plus la règle et qu’«après 22 h» ne veut pas dire grand-chose. Et que penser de ces si nombreux atterrissages/décollages des vols low cost jusqu’à minuit?

Que se passera-t-il si l’OFAC autorise plusieurs départs supplémentaires après 22 h, surtout si Genève n’est à nouveau qu’une escale sur un vol intercontinental? Les nuits des riverains vont-elles encore se détériorer?

Jeanne-Marie Killisch, membre du comité de l’ARAG

