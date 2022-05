Lettre du jour – TPG: deux heures d’attente de trop Opinion Courrier des lecteurs

MARVIN ANCIAN

Genève, 18 mai

Une fois de plus, les usagers des lignes 12 et 17 des TPG, un des principaux axes desservant l’hypercentre de Genève, sont restés mardi après-midi sur les quais des arrêts, sans informations utiles et sans solutions de remplacement sur les deux tiers du parcours. La cause? Une banale collision qui a bloqué la circulation des trams, un fait qui se produit hélas fréquemment.

Du coup, plus de desserte entre Moillesulaz/Annemasse et Plainpalais durant près de deux heures, quelque chose qui ne se passe quasiment jamais sur les autres réseaux modernes.

Et comment en arrive-t-on à un tel mépris du service aux usagers? Certes par une réactivité peu efficace de l’exploitant. Mais surtout en raison de l’absence d’infrastructures nécessaires pour permettre un service partiel. L’équipement existant à Rive nécessite des manœuvres rédhibitoires au milieu de la circulation, la boucle de la gare des Eaux-Vives n’est pas rétablie alors qu’elle ne nécessite même pas une autorisation pour l’être et que la morne place offre tout l’espace nécessaire pour ce faire, tandis que les nouveaux trams bidirectionnels (30% plus chers et 30% de places assises en moins avec une capacité totale inférieure aux actuels convois monodirectionnels de la 12) ne peuvent user de leur seule qualité – pouvoir faire demi-tour en ligne – faute d’aiguillages en diagonale entre les deux voies.

On dépense une fortune dans notre canton pour les transports publics, mais la qualité du service aux usagers est la dernière roue du char, faute de bien vouloir consacrer assez de moyens et d’espaces urbains pour une exploitation à la hauteur. Les responsables politiques s’en moquent, privilégiant d’autres affectations quand bien même ils se prétendent en faveur des transports collectifs. Il est grand temps que les usagers fassent à nouveau connaître leur mécontentement.

Michel Ducret, président de la CITraP-GE (Communauté d’intérêts pour les transports publics, section genevoise)

