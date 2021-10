Concert du jour – Toutes les musiques mènent aux Roms Avec le Taraf de Bucarest mardi 5 octobre à l’Alhambra, les Ateliers d’ethnomusicologie ouvrent le festival Les nuits du monde. À suivre jusqu’en décembre, également au MEG et au Sud des Alpes. Fabrice Gottraux

Deux instrumentistes, également chanteurs, du Taraf de Bucarest: Ionel Ionita Cinoi à l’accordéon et Nicu Ciotoi au violon. DR

Dans l’idiome du cru, on les nomme Taraful Bucureștilor. Pour les tournées dans les territoires de l’Ouest, ainsi de Paris, où a été enregistré leur dernier album, ou Genève, pour ce concert mardi 5 octobre à l’Alhambra, on dira Taraf de Bucarest. Un «taraf», soit l’une de ces petites formations acoustiques tournées vers les cordes, dans le cas présent violon, contrebasse, cymbalum, accordéon et chant.

Mais qui dit petite formation n’oublie pas la maestria pour autant. Voilà cinq messieurs plus tout jeunes, c’est certain, dont le savoir-faire cependant fait état d’une virtuosité ébouriffante. Le Taraf de Bucarest ouvre la saison des Ateliers d’ethnomusicologie, qui attaquent d’entrée leur nouvelle édition des Nuits du monde. Avec onze concerts à suivre jusqu’en décembre, le festival a choisi cette année de disperser ses rendez-vous, manière de prévenir les éventuels retours de bâton épidémiologiques.

Le regard de l’ethnomusicologue

Outre le spectacle chorégraphique de la compagnie burkinabée Donsen, le 20 octobre, se produiront au bout du lac le trio marocain Lila Gnawa, le 4 novembre au Musée d’ethnographie, et le duo Steps, Layth Sidiq au violon, Vasilis Kostas au luth, le 6 novembre à l’Alhambra. Entre autres.

Quant à la venue du Taraf de Bucarest, elle nous donne l’occasion de discuter avec une jeune ethnomusicologue actuellement en formation à Genève. Élevée au violon tel qu’on le conçoit dans ces «bals folks» drainant une foule de danseurs vers le Massif central, Jennyfer Demaret arpente désormais le répertoire scandinave. C’est en fréquentant la Suède que la musicienne a fait sa spécialité de l’instrument national, le «nyckelharpa», qu’elle enseigne désormais aux Ateliers d’ethnomusicologie.

«Où qu’ils s’installent, en Hongrie, en Roumanie, les Tsiganes adoptent toutes les musiques, auxquelles ils mêlent leurs propres rythmes.» Jennyfer Demaret, ethnomusicologue et musicienne

Son lien avec les musiques roms? Jennyfer Demaret signe un article sur le sujet, publié dans la revue «Ethnosphères», l’organe des Ateliers. Outre les similitudes entre les rythmes du Sud-Est européen et la région nordique, la jeune ethnomusicologue rappelle un élément essentiel du répertoire rom: «Où qu’ils s’installent, en Hongrie, en Roumanie, les Tsiganes adoptent toutes les musiques, auxquelles ils mêlent leurs propres rythmes, ce style qu’on dirait à la fois bancal et sautillant, évoquant parfois le jazz.» Ainsi qu’un goût prononcé pour l’improvisation.

La vague rom des années 90

Dans le domaine, on connaissait le Taraf de Haïdouks, gros succès de ce côté-ci des Carpates dans les années 90, grâce au travail de son manageur belge. L’orchestre est aujourd’hui scindé en trois nouvelles formations. La vague des musiques roms est passée également par le cinéma, celui de Kusturica bien sûr. Et les fanfares, ces autres ensembles typiques avec cuivres et bois, ainsi de la Fanfare Ciocarla.

C’est la reprise aussi pour L’Épicentre et l’Usine à Gaz Afficher plus Tout est si bien reparti qu’on croirait la pandémie une affaire de jadis. Encore que, la fiesta débridée n’est pas vraiment dans l’air du temps. Mais du concert entre gens masqués, vaccinés ou testés, voilà ce qui revient en masse dans l’agenda. On veut des musiques, on réclame les artistes. Voyons L’Épicentre de Collonge-Bellerive, la chaleureuse ferme-salle de concert et sa cafétéria attenante. Sont attendus: cette nouvelle créature de la clique Robin Girod, Nelson Schaer et Cie, Space Age Sunset (9 octobre), la chanteuse soul française Awa Ly (16 octobre), l’Argentine Maria de la Paz dans les chansons de Lhasa (6 novembre). Puis retour aux Genevois avec Pierre Omer & The Nightcruisers (4 décembre). Enfin, CharlElie Couture et son baryton moelleux (9 décembre). Et l’Usine à Gaz de Nyon! Fraîchement refaite, la salle nyonnaise accueille du rap belge, avec Glauque (9 octobre), le batteur vedette – suisse – Alberto Malo, alias M.A.L.O. (15 octobre), également la Genevoise Flèche Love (12 novembre). Suivront encore Wolfgang, Requin Chagrin et Promethee. FGO

Vu de l’Ouest, on croirait la mode passée. Jennyfer Demaret de constater combien, cependant, les festivals aiment toujours accrocher le mot «tsigane» à leurs affiches, à tort ou à raison. «Cet imaginaire reste vendeur. Plus sûrement que «musiques issues de la ruralité», qui colle pourtant mieux à la réalité.»

La musique pour en vivre

On voudrait connaître alors ce qui, à Bucarest, dans les régions voisines, nourrit cette scène dont on admire le talent jusqu’à Genève. On connaît également l’intérêt de nos concitoyens pour les musiques roms, qui profite à la diffusion d’une pratique artistique. En Roumanie? L’apprentissage musical au sein des familles roms en dit beaucoup déjà sur la situation actuelle: «Les musiciens restent dans une logique de survie. Lorsque les parents collent un violon à leur jeune enfant, ce n’est pas pour le loisir. Il faut travailler pour ramener des sous à la maison.»

Le Taraf de Bucarest porte un héritage dont reste friand le public occidental. À eux cinq de porter à l’avant-scène la «muzica lăutărească», ce style particulièrement véloce popularisé dans la première moitié du XXe siècle, qui revient depuis quelques années à la mode. Là encore, le génie tsigane met en branle tout un paysage sonore, ici les Balkans, ainsi que l’Orient.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.