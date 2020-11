Génétique – Les familles d’oiseaux du monde dans un atlas Une équipe internationale de recherche, avec laquelle l’Université de Zurich a collaboré, a établi un atlas génétique complet de 363 espèces d’oiseaux.

Des mouettes. AFP/photo d’illustration

Quelque 363 espèces d’oiseaux dans le monde sont répertoriées dans un atlas génétique par des chercheurs. Ces espèces représentent presque toutes les familles d’oiseaux de la planète.

Plus de 10’000 espèces d’oiseaux vivent sur la terre, des minuscules colibris aux faisans en passant par les mouettes. Leur premier ancêtre commun a volé dans les airs il y a plus de 150 millions d’années.

Une équipe internationale de plus de 150 scientifiques a désormais établi un atlas génétique complet de cette diversité: dans la revue «Nature», ces chercheurs présentent les génomes de 363 espèces d’oiseaux, dont 267 n’avaient jamais été séquencées jusqu’à présent.

18 milliards de nucléotides

Le projet a nécessité de nouvelles méthodes statistiques et bio-informatique, a indiqué à l’agence Keystone-ATS Lukas Keller, biologiste évolutionniste et coauteur de l’étude. Les chercheurs ont d’abord séquencé plus de 18 milliards de nucléotides et les ont ensuite assemblés sur ordinateur.

C’est une tâche herculéenne, mais elle en vaut la peine, souligne Lukas Keller: «Je m’attends à acquérir un grand nombre de connaissances sur l’évolution».

Les données sur le génome fournissent également des informations importantes pour la conservation de la nature. Elles peuvent être utilisées pour cartographier les déclins de populations ou identifier des relations entre des espèces.

Mutations génétiques

Ces données permettent aussi de classer chaque mutation génétique dans des «catégories de nocivité». Si une population présente de nombreuses mutations nocives, il est possible d’essayer de réduire leur fréquence.

L’étude fait partie du projet international sur le génome B10K (Bird 10’000 Genomes Project). Il a pour objectif de séquencer les génomes de toutes les espèces d’oiseaux de la planète afin de créer un arbre généalogique complet.

ATS/NXP