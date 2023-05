Feu Ô Lac – Toutes les animations autour de la Rade Feu Ô Lac, ce sera quatre jours d’amusement sans voiture au-centre-ville. Demandez le programme! Cathy Macherel

Une rollerskate party

Pont du Mont-Blanc – «I feel love», chantait Donna Summer en 1977 sur fond de disco roller party endiablée. Il manquera peut-être les boules à facettes, mais c’est bien cette ambiance que l’on va retrouver samedi après-midi sur le pont du Mont-Blanc pour une méga rollerskate party qui devrait tenir toutes ses promesses. Prenez vos rollers ou louez-en en bord de piste, et en avant la musique et les pirouettes! Après ça, plus personne n’aura envie d’emprunter le pont du Mont-Blanc en voiture. Enfin… on verra.

Rollerskate party, samedi 20 mai, de 12 h à 16 h, pont du Mont-Blanc.

Course de caisses à savon

Avenue de France – Ce samedi, point de voitures sur les quais, à l’entrée de Genève! La route fait place aux caisses à savon, pour le bonheur des enfants et des grands enfants qui se souviendront peut-être avoir autrefois conduit de tels bolides sur des routes moins encombrées. Les deux associations genevoises de caisses à savon, celles de Corsier et de Versoix, s’unissent pour organiser cette descente de l’avenue de France au quai Wilson. Des engins seront mis à disposition des intrépides.

Samedi 20 mai, départs individuels de 10 ​h à 15 ​h. Inscription sur place. Départ au carrefour rue de Lausanne/avenue de France.

Village du tennis​

Quai Gustave-Ador – Alors que s’ouvre le 20 mai le Gonet Geneva Open, le tennis est à l’honneur durant le Feu Ô Lac. Au village qui lui est consacré, on peut s’essayer au service et gagner des billets pour le tournoi, se lancer dans une partie en réalité augmentée et rencontrer des stars du circuit ATP dans des séances de dédicaces ou les voir dans des matches exhibitions. À noter qu’à la Canopée toute proche, le sport est aussi de la fête. Le samedi et le dimanche, osez une séance d’aérobic digne des années 80. CML

Animations sportives les jeudi, vendredi et samedi de 14 ​h à 18 ​h, di de 11 ​h à 16 ​h.

Course de paddle

Sur le lac – Vous avez déjà de la pratique ou alors ce serait une première? Qu’importe votre niveau, venez participer à la course de paddle la plus déjantée du moment, puisqu’il est aussi question de pagayer après avoir enfilé son plus beau déguisement. Attention tout de même à l’effort requis, puisque le parcours se fait sur un aller-retour de 4,5 km entre les deux rives. Si vous n’avez pas de paddle, des planches sont disponibles à la location au départ. À l’arrivée, il y a un paddle gonflable avec rames et pompe à gagner.

Samedi 20 mai, départ à Tropical Corner. Inscriptions sur www.feuolac.ch.Accueil des participants dès 9 h 30. Départs à 10 h 30.

Vélo à gogo

Quai Wilson – Avez-vous déjà produit un smoothie en pédalant? C’est l’occasion d’essayer sur l’un des trois stands de Pro Vélo qui, le samedi, propose toutes sortes d’activités amusantes pour les familles autour de la thématique de la petite reine. Outre la pratique du véloshaker, on peut se lancer dans un slalom et un concours d’agilité, ou apprendre à changer une rustine.

Stands de Pro Vélo le samedi 20 mai de 10 ​h à 16 ​h, quais Wilson et Mont-Blanc.

Un tournoi de jass géant

La Canopée​ – Le meilleur atout pour assurer la convivialité? Une partie de jass, pardi! Rendez-vous pour un tournoi géant dimanche sur la Rive gauche.Les food trucks assurent nourriture et boissons. Le rendez-vous des bons vivants.

Dimanche 21 mai, tournoi de jass géant de 12 ​h à 16 ​h. Les inscriptions se font sur place de11 h à 12 h.

La Mouette en musique

Pâquis – Pour passer d’une rive à l’autre, pas d’hésitation: empruntez la Mouette! Ce sera d’autant plus sympa que les embarcations se dotent le vendredi d’une animation à bord plutôt originale. Les passagers profitent d’un concert le temps de la traversée. Une douzaine de groupes, dont la particularité est de jouer d’instruments méconnus, sillonnent ainsi le lac. Les Mouettes musicales sont assurées sur les lignes 1, 2 et 3 reliant les Pâquis aux Eaux-Vives, et vice versa.

Mouettes musicales, vendredi 19 mai, de 15 h à 19 h. Lignes 1, 2, 3.

