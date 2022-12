Qatar 2022 – Toute l’Argentine entrevoit le bout de son rêve En communion totale avec son public, l’Albiceleste est la première finaliste de la Coupe du monde 2022 après son succès 3-0 contre la Croatie. Valentin Schnorhk - Doha

Lionel Messi, auteur d’un but et d’une passe décisive, et Julian Alvarez, qui a signé un doublé, ont terrassé la Croatie. Getty Images

C’est beau, un peuple qui a retrouvé la foi. Il le chante depuis plus de trois semaines, et il aura le droit de faire résonner ses espoirs encore quelques jours dans les rues de Doha, dans son métro et sur sa Corniche. Et puis, dimanche, ce sera là, à nouveau à Lusail, dans cette enceinte ultramoderne de près de 90’000 places, qu’il sera soumis au plus grand des défis: accompagner Lionel Messi pour ramener une troisième Coupe du monde en Argentine.