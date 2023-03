Festival du film d’archéologie à Nyon – Toutânkhamon star La 13e édition du Fifan bat son plein. L’Égypte à l’honneur. Cécile Lecoultre

Toutânkhamon inspire encore, la preuve au Festival du film d’archéologie de Nyon. AFP

Le cinéma d’archéologie reste une discipline pointue mais, à l’initiative du Musée romain, rassemble à Nyon tous les deux ans chercheurs et amateurs. Pour sa 13e édition, le Festival international du film d’archéologie de Nyon (Fifan) met l’Égypte à l’honneur à l’occasion du centenaire de la découverte de la tombe de Toutânkhamon. Ainsi de l’enquête menée par Frédéric Wilner dans la nécropole à la recherche des taureaux sacrés, ces Apis inhumés au cœur des galeries souterraines. Ou du mystère des hiéroglyphes résolus par les frères Champollion en 1822.

Moins battue, la piste de l’archéologie musicale se dévoile dans un documentaire de Bernard George, «À la recherche de la musique dans l’Antiquité». Depuis trente ans en effet, cette discipline s’est singulièrement développée, grâce aux apports des nouvelles technologies numériques. Le son qui baignait, il y a 2000 ans, les cités grecques d’Anatolie, le temple de Dendérah en Égypte, les sites de Delphes ou Pompéi, bruisse à travers quantité de vestiges d’instruments, harpes, cymbales, tambourins, aulos, cornus.

Sous les mers ou dans les grottes, les traces les plus infimes mettent au jour us et coutumes antiques tout en éclairant le présent. Ainsi encore de «Vallus, les dents de la terre», film belge qui décortique une machine agricole trouvée près de Rochefort dans les Ardennes. Le rapprochant de la trouvaille de dents métalliques à Warcq, les archéologues émettent une hypothèse. Pourrait-il s’agir de dents de moissonneuse antique? À tester jusqu’à dimanche.

Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.