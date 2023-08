Servette s’apprête à affronter les Glasgow Rangers lors d’une de ces rencontres européennes, seules capables de remplir tout un stade. Car oui, c’est là l’élément marquant de cet événement, les gradins de la Praille seront pleins à craquer mardi… pour la première fois depuis vingt ans!

Et ceux qui n’ont pu se procurer le précieux sésame se consoleront en regardant le match sur une terrasse de café, comme l’a autorisé la Ville de Genève. Les supporters écossais ne seront pas oubliés! En collaboration avec le club servettien, le Village du Soir prépare le Scottish Village, qui promet, lui aussi, de belles clameurs…

La surprise historique, à laquelle on est en droit de rêver, signifierait un pas de plus vers la prestigieuse Ligue des champions, jamais atteinte jusqu’ici. L’enjeu est de taille XXL pour les joueurs grenat, 17 fois champions de Super League et sept Coupes de Suisse à leur actif.

Les années de galère qui ont suivi, la faillite puis les relégations, c’est assurément du passé. Comme le savourait vendredi notre spécialiste football maison: c’est beau un club qui renaît à son glorieux passé.

En attendant la confrontation avec les Écossais qui s’annonce musclée, les supporters peuvent s’entraîner à chanter l’hymne revisité d’Alain Morisod. Il avait autrefois accompagné pour la postérité le légendaire Servette FC qui avait tout raflé lors de la saison 1978-1979.

Les stars d’alors s’appelaient Guyot, Andrey, Barberis, Pfister, Bizzini et Chivers. Et les soirées européennes dans le chaudron des Charmilles ont marqué à jamais toute une génération de fans. Une époque que les plus jeunes n’ont pas connue.

Mais les grands clubs ne meurent jamais, dit-on. Aux Rouiller, Cognat, Stevanovic ou Bedia de rallumer la flamme. Musique: «Avec leurs maillots grenat, du football ils sont les rois, allez Servette.»

Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.