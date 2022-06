C’est une heure de grande écoute qu’a choisie la commission du 6 janvier pour présenter jeudi soir à 20 h (heure locale) ses premières conclusions. Les audiences diront si les Américains ont été fidèles devant leur poste, malgré leurs préoccupations plus terre à terre comme l’inflation et le prix de l’essence, mais surtout malgré la loyauté indéfectible des partisans de Donald Trump. La chaîne conservatrice Fox News ne diffusera pas le direct.

La commission parlementaire, composée de sept démocrates et deux républicains, fait face à un réel défi, celui de démontrer la responsabilité de l’ancien président et de son entourage dans l’assaut, «destiné à renverser les résultats de l’élection présidentielle de 2020 et à empêcher le transfert du pouvoir» au démocrate Joe Biden. Le 6 janvier 2021, des milliers de partisans pro-Trump avaient dévasté le Capitole, causant cinq morts, 800 arrestations, et renvoyant au monde une image navrante de la démocratie américaine.