Familles – Tout savoir sur les colonies de vacances À l’approche de la pause estivale, Anaïs Charlet, secrétaire générale du GLAJ-GE, livre quelques conseils pour les parents. Léa Frischknecht

Les associations proposent toutes sortes d’activités pour vos enfants, telles que la pratique de la voile sur le lac ou la réalisation d’un court métrage. TDG

Le décompte est lancé. Le soleil fait son grand retour et on s’y croirait déjà: il ne reste qu’un petit mois avant les vacances scolaires. Si certaines familles mettront le cap sur la plage ou la montagne, d’autres parents cherchent peut-être encore une place en colonie ou en centre aéré pour leurs enfants. À Genève, l’offre est grande et satisfait tous les goûts.