Recrutement – Tout savoir pour bien négocier son premier salaire Parler argent peut souvent s’avérer délicat, surtout lorsqu’il s’agit d’un premier job. Pourtant c’est une étape essentielle lors d’un entretien d’embauche. Conseils d’experts pour savoir comment s’y prendre. Tiffany Terreaux

Même pour un premier job, on négocie son salaire. C’est le processus normal dans le cadre d’un recrutement. GETTY IMAGES

On ne va pas se mentir, ce n’est jamais une partie de plaisir de négocier son salaire face à un recruteur. Encore moins lorsqu’on débute et qu’on ne sait pas vraiment ce à quoi on peut prétendre. Pour tout vous dire, j’ai moi-même tenté le coup avec mon employeur. La rédaction étant basée à Genève, j’ai courageusement revendiqué une «prime d’expat» pour mon déménagement depuis ma Gruyère natale.