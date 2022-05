Il y a quelque chose de déroutant à voir des individus d’exception s’installer dans un décor quotidien. Est-ce que vous imaginez Modiano faire la lecture sur votre canapé, Beyoncé pousser la chansonnette à la fête de l’école? C’est exactement cette collision de deux réalités qu’étaient venus chercher des centaines de curieux, dimanche sous les arbres du parc des Eaux-Vives.

On ne vous parle pas là du spectateur lambda, attiré par le bruit du central et ses matches qui comptent. Mais plutôt de la foule des esthètes discrets, ceux qui préfèrent le geste aux résultats. Ceux-ci savaient qu’ils pourraient regarder Daniil Medvedev et Dominic Thiem comme on suit son équipe Interclubs. À deux ou trois mètres, accoudés à la balustrade. Dans une proximité troublante qui souligne tout à la fois l’ordinaire et l’extraordinaire des champions.