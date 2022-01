Encre bleue – Tout pour la musique Opinion Julie

FLORIAN CELLA

C’était parti comme un cauchemar mais c’est devenu une belle histoire. Comme quoi tout peut arriver un 23 décembre, dans cette période de surexcitation générale qui précède les Fêtes! Bianca est violoniste. Ce jour-là, elle est attendue pour donner un concert dans un EMS carougeois avec un autre musicien. Et ce jour-là, exceptionnellement, elle n’a pas de portable.

Avant de partir, elle repère donc sur une carte l’adresse qui lui a été donnée, vérifie l’arrêt de bus correspondant, prévient son collègue qu’elle n’est pas joignable et prend ses dispositions pour arriver à l’heure. Jusque-là tout va bien.

Mais quand elle descend à l’arrêt prévu, quelque chose cloche: elle se trouve en zone industrielle. Pas l’ombre d’un EMS à l’horizon! Son violon sous le bras, elle se rend dans le bâtiment d’un concessionnaire de voitures qui se trouve là et lui demande son chemin.

L’homme, interrompu en plein repas, aimerait bien l’aider mais ne connaît pas l’institution en question. Il lui suggère une direction à prendre, mais elle revient bredouille cinq minutes plus tard et lui demande de commander un taxi.

Le concessionnaire ne veut rien entendre. Il fera le taxi, touché qu’il est sans doute par cette musicienne au désespoir de ne pas arriver à jouer pour des personnes âgées, la veille de Noël. Car le temps file et l’heure du concert approche.

Je vous la fais courte: ils vont tourner dans la région du Bachet pendant des plombes, trouveront un autre établissement médicalisé où l’on s’empressera de leur donner la bonne adresse du foyer. Et ils y arriveront juste à temps, au plus grand soulagement de tous.

Le chauffeur providentiel et bienveillant s’en retourne alors à ses autos, content d’avoir contribué à rendre ce concert possible, et la violoniste peut enfin jouer, heureuse de partager avec d’autres ce bon moment de musique. Est-ce aussi cela, l’esprit de Noël?

