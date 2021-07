Lettre du jour – Tout pour la musique Opinion Courrier des lecteurs

TDG

Genève, 11 juillet

À lire l’actualité, Genève a mal à sa culture. Refus dans les urnes de la Cité de la musique, malaise au Musée d’art et d’histoire, le Mamco est à l’étroit dans des murs vétustes et les artistes locaux n’ont aucun lieu d’exposition digne de ce nom en Ville de Genève.

Le défunt Centre d’Art en l’Île est réduit à une modeste arcade et n’offre aucune visibilité. J’en déduis donc que mieux qu’un espace musical, Genève a un urgent besoin d’un nouveau Musée des beaux-arts qui permettrait de mettre en valeur son patrimoine artistique, de présenter de grandes expositions et qui serait également une vitrine de l’art contemporain, ici et dans le monde.

Actuellement, le musée Rath fait problème, mis en veilleuse même. J’imagine donc que repenser à son affectation pourrait lui redonner une nouvelle vocation. J’ai visité à Leipzig un superbe musée consacré aux instruments de musique. Pourquoi pas ici?

Il paraît que les caves de notre MAH abondent en ce domaine, héritier de la collection du défunt musée des instruments anciens. Un orgue de cinéma exceptionnel dort également dans un collège.

On pourrait donc mettre en valeur ces collections et organiser entre ces murs historiques des expositions vouées à honorer nos grands musiciens, compositeurs, interprètes et notre scène lyrique par des vidéos, des miniconcerts et événements ponctuels.

La place Neuve me semble l’emplacement idéal formant avec le Grand Théâtre, le Conservatoire et le Victoria Hall un centre musical attractif et exceptionnel. Ce n’est qu’une idée. On ne sait jamais, elle pourrait faire son chemin.

Gisèle Miazza, présidente honoraire de la Société suisse des Beaux-Arts

