Cuisine traditionnelle – Tout le village se précipite sur la terrasse de l'Auberge de Dardagny Un petit tour à la campagne, histoire d'aiguiser les papilles et de les satisfaire avec les plats rustiques de Marie et Albert Röthlisberg.

Marie et Albert Röthlisberg de l’Auberge de Dardagny.

«Il était impossible de ne pas ouvrir notre terrasse, les habitants du village nous auraient harcelés!» Alors Marie et Albert Röthlisberg ont sorti leurs parasols, espacé les tables selon les normes covid et rallumé le fourneau pour satisfaire l’appétit de clients qui se sont précipités. Le chef a décidé de ne pas réduire sa carte, on la retrouve intacte avec, en vedette, sa fameuse entrecôte Paris-Dakar (le patron a participé deux fois à la célèbre course), nappée d’une sauce tomate pimentée et enrichie de crevettes, comme au Sénégal.

Trio de malakoffs

Mais explorons d’autres saveurs. Tiens, par exemple, les malakoffs. Servis en trio avec une brochette de viande séchée (qui pourrait être tranchée plus fine) et une salade. Albert les élabore sur un croûton de pain, comme sur la côte vaudoise. Dodus, dorés, ils croustillent et fondent en même temps. En un mot, parfaits.

Les asperges blanches, à peine al dente, sont proposées avec mayonnaise maison ou vinaigrette. La seconde, saturée de persil haché, à la texture veloutée, leur offre un relief très agréable. Les cuisses de grenouilles, elles, sont de dimension XXL. Travaillées traditionnellement à la provençale, donc en persillade généreusement beurrée. Idéal pour tremper ses frites du bout des doigts. Des frites maison, bien entendu, croustillantes, cela va de soi. L’assiette est complétée par une ratatouille composée de tomates, courgettes, poivrons, champignons et épinards.

Imposante sole meunière

Mais l’œil est irrésistiblement attiré sur la carte par la sole meunière. Des pièces imposantes issues de la pêche en petits bateaux. Albert Röthlisberg les pare d’un voile de farine et les dore dans le beurre. Il pourrait faire mousser ce dernier, ajouter un filet de jus de citron et en napper le poisson. Mais l’amateur peut gérer l’ajout d’agrume dans son assiette.

Marie Röthlisberg lève les filets avec dextérité au guéridon. Ils sont associés à la même ratatouille que les cuisses de grenouilles et à un riz pilaf un tout petit peu trop cuit. Préférons les frites.

À l’heure des douceurs, le millefeuille aux fruits rouges s’impose. Il se présente sous forme d’une tour composée de pâte feuilletée remarquablement légère, de fraises et de framboises, de crème pâtissière à la vanille un tout petit peu trop collée et d’un joyeux bouquet de chantilly. Une élégante et appétissante composition!

Auberge de Dardagny, route du Mandement 504 Dardagny ; tél. 022 754 14 72 ; fermé lundi et mardi ; à la carte (entrée, plat et dessert), compter 70 fr ; terrasse, bien entendu ; parking ; accès handicapés

