Après dix jours de quarantaine – Tout le monde est négatif, Servette retrouve le terrain Les Grenat ont quatre jours et demi pour préparer le derby contre Lausanne, dimanche à la Praille. Daniel Visentini

Depuis ce mardi et la sortie de la deuxième quarantaine, Alain Geiger peut à nouveau compter sur tout le groupe grenat à l’entraînement. Il n’a que quelques jours avant le Servette – Lausanne de dimanche. ERIC LAFARGUE

Le mélange d’une euphorie contrite et d’une amertume grandissante. Servette sort ce mardi de dix jours de quarantaine avec des sentiments troubles. La bonne nouvelle est tombée en matinée: les derniers tests sont tous revenus négatifs, aucun joueur ou membre du staff n’est plus touché par le Covid. Derrière le soulagement, la réalité du temps perdu, à rattraper, avant le choc dimanche au Stade de Genève, contre Lausanne.

Dans quel état mental ressort-on d’une deuxième quarantaine (après celle de novembre), qui a frappé les Grenat en pleine préparation, juste avant la reprise de janvier? «Eh bien c’est compliqué moralement, cette situation met tout le monde sur les nerfs, explique Alain Geiger. Le 4 janvier, au moment de la reprise de l’entraînement, nous étions tous négatifs aux tests. Dix jours plus tard, il y avait 50% de l’équipe qui avait le Covid. Et on s’est tous retrouvés à la maison. Toute la préparation, jusque-là, n’est pas tombée à l’eau, mais tout de même. Nous aurions dû avoir trois semaines, avec des matches amicaux, avant de reprendre le championnat, et nous nous retrouvons à devoir préparer un match contre Lausanne en quelques jours seulement, après une pause forcée de dix jours. Non, ce n’est pas évident, tout est perturbé. Parce que la forme, cela se travaille sur la durée. Mais il faut faire avec. Dans notre malheur, nous avons la chance de pouvoir faire encore notre métier.»

La forme, cela se travaille sur la durée. Mais il faut faire avec.» Alain Geiger, entraîneur du Servette FC

Les derniers tests, tous négatifs ce mardi matin, ont enlevé un poids. «Oui, c’est très bien comme cela, poursuit l’entraîneur. Parce qu’il y avait une forme de crainte, diffuse, autour de ces résultats. Maintenant, nous allons pouvoir nous entraîner tous ensemble, et pas qu’avec un tout petit groupe.» Geiger parle là des six joueurs qui avaient le droit de s’entraîner pour avoir déjà contracté le Covid en novembre. «C’est ça, nous pouvions travailler sur le terrain avec Sauthier, Frick, Stevanovic, Rouiller, Martial et Guérin, confirme le Valaisan. Désormais, tout reprend avec le contingent complet.»

Stevanovic à 100%

Pas de problèmes physiques en vue. Seule bonne nouvelle du coup d’arrêt, Micha Stevanovic a donc pu se retaper pour retrouver tous ses moyens. «Il est totalement de retour, c’est une bonne chose, souligne Geiger. Il y a encore une ou deux petites choses, concernant Ondoua et Sasso qui ont encore un peu de retard dans la préparation, mais sinon, tout va bien.»

L’objectif, c’est cette course contre la montre pour retrouver le rythme. Faute de matches d’entraînement, les Servettiens utiliseront le championnat pour se refaire une santé.